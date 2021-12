Notepad i Windows 11 får mörkt tema

Skrivet av pv2b: Inför mörkt tema på Sweclockers, tack. Gå till inlägget

I see what you did there. Touché!

När jag citerade hans meddelande så blev det fel färg. Någon som har värdet för gråa bakgrunden bakom texten? Har prövat RGB 40,40,40 men verkar bli fel i kodningen?!