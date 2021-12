Ta bort admin från skol dator

Skrivet av Ragge7: Och på min skola ifall man gör något på datorn så får man en ipad o jag jag tycker det är värt de. Så någon som kan hjälpa ? Gå till inlägget

Jag är ledsen grabben, jag tror att vi alla någon gång varit i din ålder och upplevt den här situationen men det här är inte lösningen.

Med facit i hand om vad du avser att göra, för du har ju berättat vad du avser att göra så hoppas jag att ingen här har för avsikt att hjälpa dig, risken är nämligen relativt stor att IT ansvarig på just din skola/kommun är medlem här, det här är ett sedan länge etablerat PC/IT forum och många medlemmar jobbar dagligen just för att upprätthålla den säkerhet du försöker bryta dig igenom.

Jag menar inte att någon kommer kunna spåra dig eller veta vem du är men i och med att det är så följer dom flesta här vissa principer kring vad som är ok att hjälpa till med och vad som inte är det.

Datorn du har fått är skolans, det du gör med datorns egendom har dom rätt att reglera, spåra och logga.

Har du en egen PC kan du göra precis vad du vill med den utan att någon ser.

Så har du en dator som verkligen är din egen, som du eller dina föräldrar betalat, gör vad du vill med den då och ägna tiden med skoldatorn åt uppgifterna den är inköpt för.