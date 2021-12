Köpt ny dator + skärm, extremt "skumma" problem med pixlar/skärm/ghost?

Skrivet av Arcec: Hej, Gällande ghosting, är det detta du syftar på?

https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/hbfoxg/acer_nitro_... Och för Spotify, det där är ett känt problem med Spotify på Windows 11. Gå till inlägget

Hej!

Först och främst, tack för ett snabbt och hjälpligt svar!

Ja precis, det liknar det problem som jag upplever! Det är var kanske lite extremt fall men visst har det hänt, typ sista rutan/klippet man var inne på dröjer sig kvar "i" bakgrunden och är kvar där tills vidare oavsett vad jag gör.

När jag läser i tråden du länkar till verkar det vara ett känt problem med den skärmen?

"This monitor is known to have a high response time. The trade off is a good image quality and a cheap price"

Är high response time = större chans för ghostning? Ursäkta frågan, lite väl noob när det kommer till detta.

Angående Spotify, tack för svaret!