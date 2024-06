Steam DB är ett värdefullt verktyg för både utvecklare och spelare. Sajten har i många år suget upp all information den kan från Valves spelbutik och publicerat både intressant statistik och inte minst avslöjanden om kommande nya spel, DLC-tillägg till existerande spel, och annan information som inte syns offentligt i butiken.

Nu har en motsvarighet för Epic Games Store dykt upp, skriver Insider Gaming. Den heter passande nog Epic DB och visar sig vara sprängfylld av saftiga hemligheter. Det verkar som att Epic inte riktigt har tänkt till när företaget gjorde ett API tillgängligt för att samla information från butiken.

Nätdetektiver hade redan några timmar efter att webbplatsen öppnade hittat referenser till flera kommande titlar: The Last of Us Part 2 för PC, ett nytt Turok-spel från Saber Interactive, en DLC till det kommande Sonic x Shadow Generations och ny information om Square Enix remake av Final Fantasy 9.

Anstormningen av nyfikna har lett till att sajten har gått ned och det är okänt om och när den kommer online igen.

Epic har bekräftat missen och säger i ett uttalande till WCCF Tech att det har släppt en uppdatering som ska se till att tredjepartsverktyg som Epic DB inte längre kommer åt uppgifter om dolda produkter.