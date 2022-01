I vilket skede av Windows-installationen får du BSOD? Kan du starta upp installationen och klicka igenom wizarden fram till partitionering av disk etc. Eller krashar det redan innan? Min tanke var ifall du hade möjlighet under installationsskedet att importera drivrutinen från ex. USB-sticka och sedan fortsätta.

Annars, har du testat att uppdaterat bios/uefi samt ev. annat firmware?

Edit:

Ett till alternativ skulle kunna vara att installera upp Windows utan kortet instoppat och efter installation, installera drivrutien och därefter stäng ner datorn, sätt i kortet och testa starta upp igen.