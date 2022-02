It takes two vägrar starta efter att jag nedgraderat EA-medlemskapet från pro

Hej!

Eftersom "It takes two" sedan en tid tillbaka finns tillgängligt för icke-pro medlemmar (enda anledningen till att jag hade pro-medlemskap) så sade jag upp EA-pro. Nu startar inte spelet längre, denna text dyker upp:

Your game failed to launch

An error on our end caused your launch to fail. Try again a little later.

Har någon någon erfarenhet av detta? Ska man behöva avinstallera spelet i detta läge? Vill inte riskera att hamna i ett läge då sparfilerna inte går att använda. Jag har alltså nu vanligt play-medlemskap genom XBOX.

Någon som råkat ut för detta?