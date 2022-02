Är Telenor I4882 en bra router?

Har blivit erbjuden den gratis via mitt fiberabbonemang. Har just nu en Asus AC-3200 Gamingrouter som visserligen är ett par år gammal men som hållit mig säker via inbyggda brandväggen och fyller alla mina behov förutom att wifi inte når ända ut till balkongen i andra änden av lägenheten på sommaren. Är det värt för mig att byta?