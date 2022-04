Gjort en ny install av w10, och får nu 4 st bsod.

Irql not less or equal

Något med memory management

SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED

Och något med write to memory

Gjort memtest som fick fail, med sjukt många fel.

Antar att det är fel på minnena?

Eller kan de va något annat som spökar?

Någon som är smartare än jag?

Asus b550a rog strix

Gskill 3600 16x2 gb

2 st m2 samsung