USB 4 uppdateras med fler namn och hastighet om 80 Gbps

Noelia ställde frågan "vilken USB-version håller dig vaken på nätterna?".

Tror det var USB 3.0 som väckte mig om nätterna under cirka en vecka.

Ska förklara: Hade kopplat in ett USB 3.0-"minne" i min dåvarande HTPC som jag hade i sovrummet. Hade uppdaterat BIOS i HTPC, men glömt kvar stickan i USB-porten.

HTPC var givetvis igång 24/7, för att "spela in alla program", men HTPC stödde bara USB 2.x som max. Hårdvara AMD64x2, 4GB DDR2 RAM, 4x1GB alltså, 4TB RAID-disk. +DVB-T-kort.

Men den enda USB-porten som man "kunde byta ut bios på" var på baksidan av datorn. Som satt inne i en bokhylla. Så USB-stickan fick sitta kvar där, bortglömd. Då och då, oftast under natten när jag sov, väcktes jag av "USB-soundet", ni vet det där som låter när man stoppar in sticka/drar ut sticka. OS var Vista 32.

Datorlådan hade touch-screen som visade hela skrivbordet i 800x600, var gjord i maskinpolerad aluminium som var guldförgyllt i 24k. Grafikkortet ett Ati HD3650.

Löjligt nog är det enda som fortfarande funkar "out of the box" är det gamla ATi-kortet.

(cirka 2008).

Till och med intels integrerade grafik för i5-4670 slår detta kort. I jämförelse är intels gamla integrerade som ett 3090Ti och grafikkortet något som drivs av döende sniglar..

Men i alla fall:

Ett USB-minne "kvarglömt" i en port höll mig vaken under nätterna, då den körde "truddelutten" random under nätterna.