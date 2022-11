Hej gott folk.

Frågan jag har på hjärtat är följande:

Kan man använda en och samma skärm, tangentbord och mus till bärbar dator och stationär?

Nu har jag en stationär dator och all kringutrustning är inkopplad med sladd in till burken.

Men ibland behöver jag jobba hemma med min arbetslaptop.

Att krypa under bordet och koppla om alla sladdar går ju, men är väldigt omständligt om man ska hålla på med detta flera gånger per dag, varje dag.

Finns det en bättre, smidigare lösning?

Tack för era tips.