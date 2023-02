Sälja datorn men till vilket pris?

Har suttit ett tag och funderat på om min stationära dators vara eller icke vara.

Sedan jag skaffat en laptop så har användandet varit väldigt sporadiskt. Spel spelas ändå till 95% på PS5.

Här är delarna i datorn:

CPU: AMD Ryzen R7 3800X med be quiet! Dark Rock 4 Pro som kylare.

Grafikkort: Powercolor Vega 56 Red Dragon 8 GB.

Moderkort: MSI X470 GAMING PLUS.

Minne: G.Skill Flare X (4x8GB).

Chassi: Fractal Design Define S.

Kommer bara sätta in en 256GB ssd då jag vill behålla det som är lagrat på övriga diskar.

Tillbehör finns även om jag absolut kan tänka mig att sälja enbart datorn.

Bildskärm: Acer 27" XF270HUA (1440P 144Hz IPS).

Tangentbord: Corsair K70 LUX Red (bruna brytare).

Vad kan den vara värd på ett ungefär?

Tack på förhand.

/Mono