Clearat Cmos, försöker installera om windows 11, allt som sirap

Hej.

Igår lade datorn bara av, efter detta boota den inte, efter några försök med att byta sataplatser, kolla minnen, rensa cmos så kom jag in i bios men kan fortfarande inte boota datorn helt.

Bara hänger sig.

Har nu fixat ett W 11 och en färsk ssd för operativsystemet men allt är som sirap.

Tar flera minuter att bara komma in i bios.

För att inte tala om hur länge det tar att komma igång med windowsinstallationen, som just nu bara tuggar utan att ha startat.

10850k

Asus Z-490-f

Corsair vengannce pro 3200mhz ddr4

Asus 3080 tuf oc

Corsair RM850x

Är det mobo som gett sig eller varför är hela systemet segt?

Tack på förhand för all eventuell hjälp.