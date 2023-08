Uppgradering - Från Gen 8 CPU till 13. Hjälp med kompatibelt system. 8000 - 10000 kr.

Hej alla.

Då var det dags igen.

Jag har idag denna rig

Citat: ASUS PRIME Z370-A - Intel Core i5 8600K 3.6 GHz 9MB - Corsair Hydro H115i - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz CL15 Vengeance RGB - ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC V2 - Corsair Carbide Air 540 - Corsair RM750x 750W - Samsung SSD EVO Basic 840-Series 500GB - Seagate BarraCuda 2TB 7200rpm 64MB - Samsung 32'' Odyssey C32G75 Curved (1000R) 240 Hz QLED - Windows 10 Eng 64-bit

Syfte med uppgraderingen.

Jag primärt spelar, sekundärt så blir det lite arbete med slicers i 3D printing, samt kommer även bli en del AI framöver med bildskapande och konst.

Jag har i mina egna ögon ett helt tillräckligt grafikkort för mina behov, samt en lika kraftfull bildskärm. Dock märker jag att processorn absolut börjar visa sin ålder. Så primärt så är syftet att få upp resten av systemet till att så bra som möjligt passa för både mitt 3080 och min Odyssey 32".

Vad jag inte har intresse av.

Jag personligen överklockar inte, och har inte för avsikt att göra det heller. Jag vet att det är som att andas för många, men jag väljer personligen att inte göra det, oavsett hur lätt nån tycker det är eller hur mycket " gratis prestanda " som finns att hämta. All heder till OC och alla kunniga, men jag avböjer tacksamt.

Vad spelar jag, i vilken upplösning och vad är viktigast?

Jag spelar mest upplevelserika spel så som Skyrim, Cyberpunk, Hitman, Tomb Raider, Witcher, Metro etc, och 1440 p är nog standarden hittills i upplösning. Viktigast för mig är inlevelse, att det flyter på och att ögongodis inte skalar ner mig till stillbilder. Jag har inga behov av att allt måste ha minst " 80000 " fps, utan jag vill att spelen ska kännas som en film i stort sätt utan att behöva börja sänka i settings.

Ett litet PS om märken. Till slut vill jag ha ett rent Corsair bygge, så iom det så är jag låst på just det som märke och vill försöka hålla mig till det med.

Min lista med förslag och hur jag tänker.

https://www.inet.se/kundvagn/visa/NLEZAaZHFNo0eHpBqYb088Lcjk4/namnlos

* Cpu - i5 13600K då mest en chansning och kollade på popularitet. Kändes som en bra spel cpu och i5 generellt som jag förstått det är mest bang for the bucks överlag.

*Moderkortet till det var en ren gissning, men då jag inte överklockar eller nåt alls så behöver mitt moderkort endast funka att driva allt och inget annat speciellt.

* Ram vill jag hålla mig till DDR4 då jag inte har de behoven att gå till DDR5 på långa vägar. 32 ist för 16 just för eventuella snabbare slicing i 3D printing och AI rendering.

* Ny kylare då min börjar bli till åren den med.

Budget.

Räknar på 8000 - 10000 kr som en rimlig nivå.

Frågor om några detaljer jag är osäker på.

* Mitt PSU är idag 5 år gammalt. Aldrig haft minsta lilla problem, utan allt rullat på som det ska. Blir det bra att behålla det till nya uppgraderingen med?

* Jag kommer avveckla mina hårddiskar och gå helt till SSD och min första M2 till detta bygge, men det tänker jag köpa utanför då jag har ett presentkort liggandes för just det ändamålet. Skulle dessa vara ett bra val och passar allt bra på moderkortet?

Till OS

https://www.inet.se/produkt/4305493/corsair-force-mp600-gs-50...

Till Spel

https://www.inet.se/produkt/4305230/corsair-mp600-pro-xt-2tb#...

När ska jag köpa detta?

Jag tänkte sikta på Black Friday i år, mest för att se om det går att tjäna några kronor på inköpet. Tror inte det är något nytt på väg ut som jag ska byta till utan det är mest bara för att vi närmar oss årets BF. Så ingen super stress.

Tack för mig.