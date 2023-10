Fungerar Garmin pulsband tillsammans med app utan smartwatch

Hello!

Jag beställde precis Garmin HCM pro plus och har tänkt använda detta under träningspass som spinning, joggning, mma/bjj och annat. Mitt problem är att jag inte har en smartklocka och har ingen plan på att skaffa en då jag aldrig får använda den inom jobbet och då kommer jag glömma ta på mig denna.

Garmin HCM pro plus har ANT+ och bluetooth så den sparar all information under träningen men hur laddas detta upp i appen efteråt? Har inte fått hem pulsbandet än men tänkte bara kolla så det verkligen fungerar utan smartklocka inblandat.