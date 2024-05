Chrome dominerar alltjämt webbläsarmarknaden, utom på IOS där Safari är lika stort som Chrome är på alla andra plattformar. Andra webbläsare som Firefox, Opera och Brave hankar sig fram och har sina trogna användare, men har inte lyckats höja sina marknadsandelar.

En delförklaring till det kan vara att de flesta webbläsare är väldigt lika varandra, men en nykomling – Arc – försöker rucka på den här standardiseringen och har nu kommit till Windows efter ett par år på Mac och IOS.

Arc har ett annat upplägg och ett annat sätt att organisera surfandet gentemot Chrome och de flesta Chromium-baserade webbläsare. Istället för en horisontell layout med adressfält, favoritfält och flikfält längst upp och den öppna fliken nedanför har Arc favoriter och en lista över öppna flikar i en utfällbar sidopanel som användaren kan välja att normalt ha dold och enbart visa tillfälligt för att byta flik eller något annat.

Under ytan använder Arc Chromium-motorn, vilket inte är ett så konstigt val med tanke på att fler webbplatser är optimerade för den än någon annan motor. Men programmet är utvecklat i Swift, Apples moderna programmeringsspråk som har varit standard för IOS-applikationer och Mac-program de senaste åren. The Browser Company, som utvecklar Arc, har gjort stora bidrag till Swift för Windows och möjligheten att bygga fullfjädrade Windows-program med Swift, skriver The Verge.