PHP, mySQL, Hämta data från 2 tabeller

Jag försöker hämta ut information från 2 tabeller i min databas

users och guestbook

users tabellen ser ut såhär: userID, username, password, email

guestbook ser ut såhär: gbID, userID, toID, text, date

userIDt hämtar jag med hjälp av $_GET['userID']

Här är min kod jag använder just nu

SELECT u1.*, g.text AS entry_text, g.date AS guestbook_date, u2.userID AS from_userID, u2.username AS from_username FROM users AS u1 LEFT JOIN guestbook AS g ON u1.userID = g.toID LEFT JOIN users AS u2 ON g.userID = u2.userID WHERE u1.userID = :userId ORDER BY g.date DESC;

Den här koden fungerar-ISH, han hämtar alla resultat förutom 1. Körde denna kod genom PHPMyAdmin och fick detta resultatet

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0037 seconds.) SELECT u1.*, g.text AS entry_text, g.date AS guestbook_date, u2.userID AS from_userID, u2.username AS from_username FROM users AS u1 LEFT JOIN guestbook AS g ON u1.userID = g.toID LEFT JOIN users AS u2 ON g.userID = u2.userID WHERE u1.userID = 15 ORDER BY g.date DESC;

Som ni ser så hämtar han bara ut 9 av 10 totalt så en saknas.

Här är datan som kom ut

userID username email text(entry_text) date(guestbook_date) toID userID(from_userID), username(from_username) 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12 15 0 user15 user15@example.com This aint working1 2023-12-29 19:12:18 12 user12

Så slutsatsen, den ska hämta ut en användare från databasen alltså den profilen du besöker. Sen ska den plocka ut alla inlägg från guestbook med det toID:t och visa dessa och även plocka ut användarnamnet för den som skickar gästboksinlägget.