AMD RDNA 4 kan få dubblerad ray tracing-prestanda

Så dagens PS5 kan TYP leverera 10-20FPS med RT på, (PS5 har knappt RT påslaget i några speltitlar) rått räknat, PS5-pro kan leverera ~30-50FPS, beroende på hur effektfull strålspårningen kommer att vara.

De nämner inte hur effektfull strålspårningen ska sättas på, allt vi känner till kan det fortfarande vara på det absolut lägsta som i dagens PS5'a i vissa speciella speltitlar, då är det ju ganska så ok.

Förvänta er inte ''ultra strålspårning-läge'' eller vad det kallas, då är det 1-3FPS till 3-6FPS.

COME AT ME, DEFENDERS OF SONY!

Tyvärr, AMD ligger 2-3 generation bakom nVidia när det kommer till RT-teknik.. och, nej.. JAG VET, det är inte en nVidia uppfinning.