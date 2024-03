Köpråd uppskattas.

Hej, det har äntligen blivit dags att byta ut min skrotburk till dator. Har haft många problem med den och en massa strul genom tiderna och nu på senare tid så håller den inte längre. Komponenterna jag kört med är i5-10400f,1650 8gb ram, resten va billigt skit jag köpte begagnat.

Prebuilt eller inte, det är skitsamma.

Mina krav:240 fps STABILA, inga jävla fps drops mer är trött på skiten. Gärna bra lagring så jag slipper installera och avinstallera spel så fort jag tröttnar/ blir sugen på att spela de igen.

Spel jag spelar, gta, fortnite,cs,warzone,Forza, sons of the forrest etc.

Hade varit bra med framtidssäkra specs med tanke på att gta 6 kommer ut inom något år.

All hjälp uppskattas, tack på förhand!