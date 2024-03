Vilken router? Bahnhof

Hej alla

Har precis flyttat i ett radhus med fiber och såg att bahnhof är billigaste (274/mån i 6 månader för 1000/1000 ) just nu på min adress i Märsta. Men dom vill sälja zyxel router för 1095 eller man får köpa egen router och bara betala för bredband.

Vet någon vilken router är det som dom använder så att jag kan köpa den själv billigare eller kan någon rekommendera en bättre ?

Jag hittade denna model på amazon:

Zyxel WiFi 6 Router AX1800 - Dual-Band Gigabit Wireless Router, Speed and Value, Parental Controls, MU-MIMO, OFDMA, Ideal for Gaming and Streaming (NBG7510) https://amzn.eu/d/j7fC2uL

Tack!