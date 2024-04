Nvidia skyller spelkrascher på Intel

Skrivet av DevilsDad: Men vänta nu här.. tidigare i veckan publicerade ni en artikel där ni skriver att intel bekräftat att de utreder problem med sina processorer. Är det inte sjukt konstig vinkling av artikeln då att säga att "nvidia skyller problemen på intel"? Börjar mer och mer få kännslan av att ni indirekt uppmuntrar pajkastning mellan fanboys i era nyhetsartiklar.. :/ Gå till inlägget

"If your system is using an Intel 13th/14th Gen unlocked desktop CPU and is experiencing stability issues/out of video memory error messages/crash to desktop while the game is compiling shaders, please consult the following sites for troubleshooting assistance:

https://community.intel.com/t5/Processors/Regarding-Reports-o...

https://www.radgametools.com/oodleintel.htm"

Nvidia's egna ord i deras patch notes. Så hur är artikeln vinklad? Dom pekar ju direkt på Intel kring detta problem.