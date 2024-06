Autonomi har lanserat beta testnätverk - öppen att delta.

Autonomi har nyligen lanserat det beta testnätverk som håller på att testas och utvecklas mot lansering, vilket är planerat till senare under året. Det är nu möjligt att vara med och testa att bidra till nätverket med lagring, belöningar delas också ut beroende på hur mycket man bidrar till nätverket och placering på leaderboard.

Autonomi är tänkt som ett decentraliserat internet, end to end krypterat och med inbyggd valutateknik.

Det är ganska tidigt i Beta och det är bra om de som funderar på att medverka har ganska god datorvana, helst linux och cli. Det finns alternativ för Windows också men verkar inledningsvis varit lite krångligare att få i gång. För att medverka krävs att man registrerar sig för att delta i beta testnätverket. Jag har just nu två koder om någon är dedikerad, intresserad och vill hoppa över kön och ta sig in i Betan. Om någon är intresserad, skriv svar nedan så löser vi det via dm. Om någon använder mina koder så får jag en boost för den beta vågen jag är med i och hjälper min position på rankingen, varje våg har en egen ranking så de konkurrerar inte med varandra. För den som vill medverka går det att gå med på mycket av den hårdvara dom flesta har tillgänglig. Jag har följt Autonomi's utveckling i cirka 10 år och är en av OG's så jag kör en dedikerad Kallax rack lösning men det går att köra från vanlig dator, laptop eller annat. Bifogar några bilder och information nedan.

https://autonomi.com/

Nätverksbild sedan 1-2 veckor tillbaka över hur Beta testnätverket körs på noder över hela världen. Vore kul med några fler svenska noder.

Autonomi är skapat av David Irvine vilket bland annat varit teknisk rådgivare åt HBO serien Silicon Valley.