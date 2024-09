Fråga ang vad man ska köpa? blåtand till förstärkare med master volume

Tjena

Om någon skulle kunna komma med tips vore det extremt uppskattat

Problemet

Har Förstärkare som idag är kopplat till ett mixerbord (förstärkarna är rena slutsteg)

Kör Spotify via line in från telefon via mixerbordet

Skulle vilja kunna ansluta Telefon via blåtand till någon form av enhet med master volym (riktig ratt) som klarar av att ersätta mitt mixerbord

Kör Apple telefoner om det spelar någon roll

Vill alltså kunna sätta max volym med fysik ratt som inte man kan höja via blåtand

Byta låt osv vore en trevlig bonus men inget måste

Någon med bra tips?