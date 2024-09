Uppgradera eller köpa helt ny rigg

Tjena!

Har dålig koll på vad som är bra Bang for your buck idag så söker råd.

Tycker det börjar bli dåligt med drag i grejerna. Svårt att ligga på 144fps i det mesta utan att offra i min mening för mycket kvalitet. Kör med G-sync skärm med inbyggt chip plus en 4k skärm för film och lite mer lugna spel när man vill ha fina färger. Jag gör en del videoredigering på detta. Det börjar också blir bristande.

Nuvarande rigg:

1080

I7-7700k

Nzxt kraken aio

CX750M

Ett relativt billigt moderkort med överklockningsmöjligheter (minns inte på rak arm)

4 stickor 8gb 3000 14cl

Överklockat till 4.7 men den går relativt varm. Jag har inte vågat delida även om jag hört att det är jäkligt värt på en 7700k.

Tittar på att antingen uppgradera datorn stegvis med ny gpu och kliva över till ddr5 och kanske arrow lake om det visar sig vara något plus en ny sockel är trevligt för att kunna uppgradera so framtiden.

Men vad ska jag uppgradera först? Och är det värt att köpa så pass nya komponenter?

Eller köpa en helt ny maskin för cirka 20 papp i lugn och ro, allt eftersom man hittar billiga grejer och förhoppningsvis priserna sjunker när det kommer nya produkter kommande halvår.

Vad tycker ni som hänger med?