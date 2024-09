FPS problem samt generellt LAGG. Blir galen.

Skrivet av Clown66: Hej, jag har TUF Gaming x570-PLUS moderkort. Hur kan ni se om jag har senaste agesa/bios? Jag e sämst på sånt här. Ursäktar. Har du fem minuter, kom discord om du har vidare koll på sånt här. Jag bjuder på en öl / lunch över swish om det löser sig. Gå till inlägget

https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf...

För att kolla vad du har gör så här "On Windows 7, 8, or 10, hit Windows+R, type "msinfo32" into the Run box, and then hit Enter. The BIOS version number is displayed on the System Summary pane. "

Tyvärr så kan jag inte komma in på discord just nu 😊