Problem med PCI-Express 5.0 på AMD X670E-moderkort

Jag ser bilden framför mig: En chef på besök sitter framför ett system, det enda, där han skriver rapporter till Lisa Su. Som musmatta används skylten som tidigare stod bredvid, texten lyder "Testsystem".

Mja, förstår inte hur sådant här ramlar mellan stolarna, nog borde väl detta ses både hos AMD och hos respektive moderkortstillverkare. Vi får väl hoppas att det kommer en ny BIOS kort framöver.

Jag hade på ett tidigare jobb av en händelse tillgång till veckorapporterna under utvecklingen av en ny processor. Väldigt intressant att följa hur de diskuterade och tillverkade en ny mask för att fixa kända problem samtidigt som nya dök upp. Pratade med mjukvarutvecklarna och fick dem att skratta när jag fick till en ordvits i Februari. "Soo, its not frozen, then it must be slushy, just like outside.".