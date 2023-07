Deskify SL600 C (WIP)

Efter att ha tittat på DIY Perks video med hans folding desk PC så blev jag inspirerad att göra något liknande. Jag visste att jag ville köra luftkylt då jag inte vill gå tillbaka till vatten då jag uppgraderar grafikkort för ofta, vill inte behöva bygga om loopen varje gång. Jag ville ha trådlös laddning i bordskivan och RGB-belysning runt hela skivan. För att inte behöva montera komponenter i MDF och försöka fästa en glasskiva på ett bra sätt så kom jag fram till att jag ville ha ett chassi som basen i bordet. Behövde klura ut vilket chassi som hade bäst layout när man vill ha I/O uppåt men vill inte ha för djupt så O11 och alla kloner var out of the question.

Kom inte på något bra till dess att jag var i förrådet och såg mitt gamla Cooler Master SL600M. Glaset var fyrkantigt, I/O sidan var solid och den hade fläktplatser på de övriga sidorna. Chassit var perfekt och jag hade det redan! Universum var på min sida.

Efter ett par iterationer på papper började jag skissa i SketchUp för att få ett hum om mått och potentiella problem jag skulle stöta på under resans gång. Jag insåg också att jag hade utrymme nog för att ha mitt Nintendo Switch där inne samt annat som kan vara bra att ha nära så som hörlurar, Oculus Quest 2, trådlösa handkontroller och såklart strömförsörjning och nätverk till allt.

Jag valde dock lite fel tid att göra något sådant här då jag precis blivit pappa och sen var jag kanske lite kaxig som trodde att jag kunde slänga ihop detta lite snabbt på min "fritid". Det hjälper inte heller att jag inte har rört majoriteten av sådana här verktyg sedan träslöjden för 20 år sen, faktumet att jag bara har en balkong att jobba på och faktumet att jag nyligen hade blivit synskadad på grund av dålig genetik.... Men men, vad kan gå snett?

Följ med på min galna resa att bygga ett bord med allt jag kan tänka mig behöva inbyggt

Specs:

5900X

Gigabyte Gaming OC RTX 4090 (Inte kortet jag ville ha men kunde inte motstå priset)

32GB RAM

5TB SSD

Corsair AX1200i

Noctua all the things