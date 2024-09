Min version av Cooler Master Masterframe 700 för World Series 2024 #CMWS24.

Vingarna avsedda för 360 radiatorer/fläktar är ersatta med högtalare byggda av 3x 5,25" koaxialhögtalare per sida. En inbyggd Fosi stereoförstärkare driver dessa och även en extern sub om man vill. Radiatorer för kylning av CPU är hängda i toppen på chassit och gör en loop via en CM-logo distro. På baksidan har jag även monterat en Samsung Freestyle projektor.

Hårdvara:

Chassi - Cooler Master Masterframe 700

Mobo - ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WIFI

CPU - Intel Core i7 14700KF

RAM - Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Dominator Titanium RGB Black

SSD - Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 1TB

PSU - Cooler Master GX III 1250W

GPU - Nvidia RTX4090 Founders Edition

Kablar - Egengjorda

Vattenkylning:

CPU - EK Quantum Velocity2 Edge Silver Special Edition

RAD - 2x EK Quantum Surface S120 White

Fläktar - 2x EK Quantum Impulse 120 D-RGB White

Fittings - EK Quantum Torque Satin Titanium + Purple covers

Rör - EK 12 mm Satin Titanium

Pump/RES - EK Quantum Kinetic 120

Distro - Custom CM-logo Distro

2nd Distro - Custom stealth mini loop distro

Ljud:

Högtalarelement - 6x Ground Zero GZTF 5.2X 5,25" Koaxial

Terminaler - Dynavox Gold High-End Banan

Förstärkare - Fosi Audio BT30D Pro

Kablar - Svarta terminerade 0,9 m

Video:

Intern skärm - EK Lumen 7" monitor

Projektor - Samsung Freestyle Mobile FullHD - 100"

Länk till bygglogg i samband med tävlingen (engelska):

STAGE - Timpelay Cooler Master Worklog

Stort tack till mina sponsorer som gjort detta möjligt!

Inet, Nvidia GeForce, Cooler Master & Bilstereohörnan