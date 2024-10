Copper WC Iqunix ZX-1

Lite sent men here we go.

Iqunix ZX-1 Watercooled

MSi B450i Gaming AC

Ryzen 5800X3D med Optimus block

64GB 3600mhz CL16

WD 850x 4tb m.2

EVGA 3090 uv med Optimus block

Corsair SF750w

240mm + 360mm Radiators, Liquidhaus radiator stand med D5 pump.

Coppar ror och sleeving med allt de dar.

Anvands mest for Blender, music lekande och lite BF5.

Bonus bild det pagaende bygget av BlenderRender maskinen.

Har alltid haft en svag punkt for AsRock's X399M.

ASUS AP201

AsRock x399m Threadripper

2950x CPU

4 x 16GB 3200mhz CL16

4 x 2tb m.2 SSD (tre pa bradan och en i pci-e adapter)

1 x 2tb 2.5" SSD

MSi 1300W psu

360mm Radiator i toppen

360mm Radiator i botten

120mm Radiator bak

alla med slim fans.

Nasta steg: 2 x Dell 3090 med Heatkiller blocks.

Ha en fantastisk dag alla!

Cheers!