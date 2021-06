Ljudabsorbenter, Alien & Predator "scrap metal" figurer, universal fjärr, lackbord, kabellister

Rensning av lite prylar som bara tar plats.

1.- 22 st Ljudabsorbenter (25x25x4,5 cm) + några mindre delar. Alla har varit uppsatta med häftpistol och har några mindre hål i sig.

2.- Alien & Predator "scrap metal" figurer, ca 30 cm höga

3.- One For All URC6810, universal fjärrkontroll

https://www.oneforall.com/universal-remotes/urc-6810-tv-zappe...

4.- 2 st oöppnade IKEA LACK sidobord svarta

https://www.ikea.com/se/sv/p/lack-sidobord-svart-20011408/

5.- 4 förpackningar IKEA MONTERA kabelkanal

https://www.ikea.com/se/sv/p/montera-kabelkanal-vit-30147425/

Endast avhämting

Vill bli av med allt så den som vill ha hämta mest prioriteras. Kom och hämta.