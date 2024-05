För att bygga eller montera isär din dator kommer du att förutom tålamod behöva skruvmejslar. Den smidigaste metoden är inte helt oväntat att köpa sig ett kit med en skruvmejsel med utbytbara bits för att slippa belamra hela hemmet med verktyg. Det finns inte helt oväntat en hel uppsjö med tillverkare som saluför olika kit som marknadsförs specifikt för datorer och elektronik.

Vad får du för pengarna och finns det någon påtaglig skillnad mellan olika tillverkare? För att besvara detta har testlabbet provkört fyra stycken olika mejselkit. Tre stycken från Ifixit, Corsair och PowerColor i 400-kronorsklassen samt ett från King´sdun för lite drygt halva priset.

Ifixit Mako 64 Bit Driver Kit 64 bits av S2-stål (4 millimeter)

Bitskaft i aluminium med roterande topp

Flexibelt förlängningsskaft medföljer

Etui i ABS-plast

Livstids garanti

400 kronor hos svenska återförsäljare

Den mest välkända tillverkaren av mejselkit och verktyg specifikt marknadsförda för elektronik måste vara Ifixit. Tillverkaren är välkända bland hemmafixare och på senare år har de utöver verktyg börjat sälja reservdelar.

Samlingen med bits som medföljer är tillverkad i S2-stål och känns som en välgenomtänkt kollektion. Utöver förväntade Philips och Torx-bits ingåt bland annat Pentalobe som används till bland annat Iphone, Gamebit för NES, säkerhets-Torx för bland annat Playstation. En uppskattad extrabit som medföljer är SIM-verktyget då undertecknad har en förmåga att gömma de som medföljer telefoner och surfplattor.

Ifixit-kitet är en av de mer populära märkeskiten hos svenska återförsäljare och är absolut en premiumprodukt. Det höga priset ger dig i utbyte förmånlig garanti och ett väldigt brett utbud av bits.

Magnetbiten som medföljer är något som särskiljer Ifixits produkt från övriga i testet och är faktiskt riktigt användbar för dig som är lika släpphänt som undertecknad. Det kan dock kännas en smula svårtmotiverat att betala Ifixits höga pris när motsvarande byggkvalitet står att finna hos billigare tillverkare.

Corsair PC DIY Precision Toolkit 65 bits av kromvanadium-stål (4 millimeter)

Bitskaft i aluminium med roterande topp

Flexibelt förlängningsskaft medföljer

Etui i ABS-plast

2 års garanti

35 USD i Corsairs online-butik

Corsair är ett bolag som tillverkar typ allt för datorer så att jätten har lanserat ett mejselkit är inte särskilt oväntat.

På insidan av locket finns det dock en större magnetisk yta som kan användas för att hålla ordning på skruvar. Detta är den största och bästa uppgraderingen Corsair gjort i förhållande till Ifixits föregångare. Det underlättar skruvsortering när det är viktigt att inte blanda ihop dessa.

Ungefär där slutar också de fördelar jag finner med Corsairs kit kontra Ifixits. Själva bitsskaftet ligger inte alls lika bra i min hand. Eftersom den greppbara ytan är mindre är det svårare för mig att komfortabelt få ett bra grepp.

Utöver ett flexibelt förlängningsskaft finner vi de 65 stycken medföljande bits i förpackningen. Corsair har valt att plätera sina bits i nickel, mer praktiska skillnader mellan Corsair och Ifixit är dock valet av bits. Corsair skickar till exempel med 0000-storlek av Philips-bit men skippar magnet-bit och SIM-verktyget. För mig är avsaknaden av magnet-bit och SIM-verktyg ett misstag som gör att lite av "allt-i-allo"-faktorn försvinner.

I övrigt är det en ganska väl avvägd blandning av möjligheter. Du får säkerhets-Torx, Pentalobe och Y-bit med tre vingar för att kunna öppna en Nintendo Switch (likt Ifixits kit).

PowerColor 57-in-1 Driver Kit 30 bits av S2-stål (4 millimeter)

24 bits av kromvanadium-stål (6 millimeter)

Spärrmejsel med roterande topp

Fast förlängningsskaft medföljer

35 USD i PowerColors online-butik

Etuit som allt levereras i är konstruerat i hårdplast och viks upp via gångjärn. på insidan finner skaftet samt ett förlängingsskaft som terminerar i en bits-hållare för 6-millimetersbits. Som ovan nämnt medföljer även en hållare för 4-millimetersbits som montera i förlängningsskaftet. Själva mejselskaftet skiljer sig ganska markant från de övriga då det är en spärrskruvmejsel.

Detta medför att skaftet är något bulkigare och större men detta betalar sig i högre bekvämlighet vid bruk. Det ligger väldigt fint i handen och är en fröjd att använda. Själva spärrfunktionen bör dock användas med en gnutta finkänsliget om du skruvar i små skruvar med tunn gänga då det är lätt att överdra dessa och förstöra gängorna.

Ett bra alternativ för den som inte har plats eller vill ha flera olika kit är PowerColors variant. Nu kan just denna vara svår att få tag på i vår del av världen men det finns motsvarande. Det känns praktiskt att kunna använda både de lite nättare 4-millimetersbitsen för elektronik och de grövre 6-millimetersbitsen för annat i hemmet. För undertecknad har det blivit det absolut mest använda verktyget i hemmet. Om du enbart ska använda ditt mejselkit för produkter där ett kraftigare vridmoment inte är av särskilt stor vikt kan spärrmejseln dock kännas onödig.

King'sdun Professional Screwdriver set 56 bits av S2-stål (4 millimeter)

Fjädrat förlängningsskaft ingår

Bitsskaft med roterande topp

190 kronor hos Proshop

Slutligen har det blivit dags att vända blicken mot det billigaste av de tre mejselkiten. Just den här modellen har sålts under flera olika namn hos olika butiker, under det namnet vi anger i detta test finns den tillgänglig för lite drygt 190 kronor.

Etuit är inte helt oväntat betydligt enklare och öppnas vi ett gångjärn och hålls stängt med hjälp av en låsmekanism i metall. Ungefär vid etuit upphör också känslan av att det sparats in pengar. Själva skaftet verkar vara konstruerat i aluminium och känns gediget och välkonstruerat. Längden på skaftet är justerbar via en låsmekanism. Medföljer gör även ett fjädrat flexibelt förlängningsskaft.

Utbudet av bits är mycket gott och det enda som egentligen saknas är specialbits för tillexempel Nintendo NES. I övrigt medföljer det absolut mesta som skulle kunna behövas för de vanligaste enheterna.

En extra bonus i etuiet är en medskickad bitshållare för att kunna använda 4-millimetersbits i skaft eller dragare med 6-millimetersfattning. Förutsatt att du inte behöver ett stryktåligt fodral eller tillexempel Gamebit finns det mycket att tycka om med det här kitet.

Sammnfattande tankar

Om du är nybörjare i datorbyggarhobbyn eller är i behov av ett nytt mejselkit är i dagsläget vår rekommendation mejselkitet från Kings'dun, oavsett vilket varumärke det säljs under. Det kostar mindre än hälften så mycket som konkurrenternas produkter och kvaliteten på bits och bitsmejseln är inte påtagligt sämre.

För samma pengar som de betydligt dyrare kiten från Corsair och Ifixit kostar skulle vi istället välja att lägga mellanskillnaden på en fast mejsel av längre slag som komplement till mejselkitet. Om du precis som vi mestadels använder dina verktyg inomhus i hemmet finns det anledning att tänka till två gånger innan köp.