Noctua fläktar

Säljer min fläktar som jag köpt under årens gång för mitt nya bygge. Detta bygge blir aldrig av. Renovering hus å så småbarn = No Money

Fläktarna har jag skruvat i mitt chassi men nu har jag skruvat lös dem då jag aldrig kommer färdigställa det

Inga lådor eller skruvar följer med

Använt egna svart skruvar å orginalskruvarna vetti tusan var allt är efter flytten

Vissa har snurrat ett par timmar vissa har aldrig snurrat alls

Men de har suttit uppskruvade i ett par år i en låda som inte har haft mer innehåll än just dem

Ja ni vet hur det är med storslagna planer som ibland aldrig blir av

Köpta i div datorbutiker under åren.

Kan skickas å föredrar att man köper fler då såklart

Kom med bud ich vilka ni vill ha