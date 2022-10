Hej!

Jag vill sälja mitt chassi + kylning + PSU tillsammans!

Allt fungerar och de har kostat mer än 13000 kr. Kom med bud!

De finns i Enköping men jag kan köra till Västerås, Uppsala och Stockholm.

Cpu kylaren stödjer AMD AM4 och Intel 1151

Röda kablar

Aquacomputer Retrofit kit socket AM4 for cuplex kryos NEXT acrylic glass version

1300 kr

Alphacool Aurora LED Ring 50mm - röd

Aquacomputer monteringskit till aqualis D5

Noctua NF-A14 Indu. 3000 PWM 140x140x25 | industriell PPC x3

930 kr

Aquacomputer D5 Next RGB

1300 kr

Aquacomputer aqualis D5 150 ml med nanobeläggning, G1/4

575 kr

Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm radiator V.2

1200 kr

Phanteks Enthoo Luxe 2 TG Antracitgrå

2549 kr

Corsair RM850 850W

1000 kr

Corsair Commander Pro

550 kr

Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap x4

1200 kr

Corsair Lighting Node Pro, RGB

300 kr