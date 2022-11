Höstrensning "de luxe" v2 - tangentbord, Noctua fläktar, mikrofoner, audio, etc + NCase M1 "bygge"

Hej!

Som titeln säger. Stor garderobsrensning med massor av roliga prylar

Finns att hämta i Umeå eller skickas mot fraktkostnad.

Två skärmstativ - Dell-kompatibla. Ena är från en S3220DGF 32", har använts med en Alienware AW2721D skärm då jag avskydde originalstativets spretighet. Den andra är från en P2418D tror jag det var... använts till en Alienware AW2521HF som jag hade innan.

Dessa kan tyvärr inte skickas - och fås mot en påse lakrits för upphämtning. Vill mest bli av med dom och är lite sugen på lakrits...

Tangentbord -

FL Esports MK870 hotswap kit - ett bra budget-kit med rättvända brytare (så man kan använda alla keycaps utan att dom gnuggar mot brytarna). Bra med dämpmaterial, väldigt behaglig ljudkaraktär från det. Förvånansvärt bra stabilizers för att vara plate mounted. Inga brytar eller caps, endast case+PCB+stabilizers+dämpmaterialen+hotswap tool.

Bra skick! Använd ca 3 månader tills Keychron V1 släpptes. Nypris typ 700kr vill jag minnas.

Önskar 300kr.

Keychron K3 version 2 - low profile, gateron optical hotswap röda brytare. Helt original.

Höger FN och WinKey har lite gnissel, går säkert att fixa men använde aldrig dessa så kanske blir bättre med användning också.

Väldigt bra skick, inte mycket använt.

Nypris idag ca 1200kr.

Önskar 700kr.

Leopold FC980M "WoB" med Cherry MX Silent Red brytare.

1800 layout, 96-key eller vad man nu vill kalla det. Väldigt bra skick, original keycaps aldrig använda - monterade dom innan jag tog fotot. Har använt mina EnjoyPBT på detta.

Nypris ca 1400kr.

Vill ha 800kr.

Fläktar:

Alla är i bra skick, med alla originaltillbehören.

A12x15 - aldrig använd, blev en över vid datorbygge. Inte ens packat upp den.

100kr

A12x25R - runda versionen av A12x25. Skulle ha till en D12L men var för svårt med kabeldragningen i mitt chassi. Använd i typ 2 dagar.

100kr

A12x25 ULN - det är en ULN-version av A12x25, tror fixed voltage med lågt varvantal.

Osäker på vad för tillbehör som följer med, kan råka vara original A12x25 tillbehören. Hittade inte kartongen till denna.

80kr

Lindy USB-hubb med strömförsörjning - någon sorts USB3 hubb. Köpte på Amazon för typ ett år sedan. Fungerar fint. Nypris var strax under 500kr.

100kr

Mikrofoner:

FiFine Gooseneck USB-mikrofon med volymkontroll.

Skön bordsstativmick att använda, bra ljud. Tror den gick på typ 400kr ny?

Tycker det är smidigare än sån liten mikrofon som bara hamnar jättenära tangentbordet och plockar upp tangentbords-oljud, utan att vara rätt upp i ansiktet på en. Finns gott om YouTube-videos om denna om man vill höra hur den låter.

150kr

2st USB-lavalier mikrofoner + en Steelseries Siberia mikrofon från tidigt 2000-tal.

20kr för alla 3... d.v.s. en påse lakrits.

Logitech M220 silent trådlös datormus. Aldrig använd, tänkte bara skörda brytarna (Kailh Silent röda) till en annan laptop-mus men blev aldrig av, tappat bort mitt avlödningsverktyg.

50kr

Ner till vänster i bild är det lite Hi-Fi.

E1DA 9038S G3 - en balanserad 2.5mm DAC/förstärkare med USB-strömförsörjning och anslutning. Denna är extremt högpresterande för sin lilla storlek, har använt med Sennheiser HD800 tidigare och inte haft några problem.

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/re...

Recension av gen 1 (tror jag) här - denna är ännu bättre.

Har även 3st kablar med 2.5mm anslutning som jag tänkte skicka med (200-300kr värde styck). En för ATH-R70X, en för HiFiMAN Arya / Edition XS osv. (3.5mm x2 på hörlurssidan), och en HD600/650/660/580.

Notera att det MÅSTE vara balanserad 2.5mm med rätt ordning på kontakten för denna - så kolla gärna upp det innan! Det är "standard" 2.5mm BAL.

Önskar 800kr inkl. alla 3 kablar.

Den kostar normalt sett 1500kr utan kablar.

Väldigt bra skick. Har bara inget behov av den då jag har en ordentlig "stack" på skrivbordet nu. Ser helst att den hamnar hos någon annan entusiast

Sedan sist men inte minst, dock väldigt litet!

NCase M1 (senaste versionen innan den slutade tillverkas, 6.1 d.v.s) med moderkort, CPU, RAM och kylare.

ASRock Z390 ITX Phantom Gaming moderkort

Intel Core i5-9600K processor

Crucial BallistiX DDR4 3000Mhz 2x8GB RAM

Noctua U9S + en till A9 fläkt på baksidan av chassit.

Börjar med att beskriva vad som är "fel" med det:

En skruv är runddragen på M2-slot-skölden på moderkortet. Jag har helt enkelt fått använda en platt tunn elektronikmejsel och inte några problem.

Mittenskruven för nätaggregats-buren har en spricka i sig, men jag har inte märkt något problem. Det är alltså 1 av 3 skruvar, dom 2 yttre håller upp nätaggregatet helt utan problem utan denna skruv, och den har ändå funktion även om det kanske ser lite knasigt ut.

Sedan, moderkortet har ett väldigt svagt coil whine om man kör med power saving options påslaget - det märks när man rör musen. Går säkerligen att fixa, antar det har något med VRMs att göra, men jag har så dålig koll och har aldrig stört mig på det.

Notera att det är "what you see is what you get" - jag har inga extra tillbehör och det är utan front-USB-portar. Fläktfilter till sidan följer dock med, har bara inte med det i bild. Man ser även den löstagna sidan till höger i bild så det är ett komplett chassi.

Så vad du behöver är: SFX PSU, grafikkort och lagringsenhet - så har du en kompakt och fullt duglig dator.

Önskar 4000kr för detta paket. Säljes INTE separat, och kan endast hämtas upp.