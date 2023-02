Chassi etc

Hjälp mig tömma lägenheten

2st Fractal Design Mini (ej C!)

HDD-bur:

EverCool Dual 5.25 in. Drive Bay to Triple 3.5 in. HDD Cooling Box med Noctua-fläkt. (4x2,5"-bur saknas)

Komponenter:

Nätaggregat:

Corsair CX 450M

Fläktar:

Noctua NF-P12 PWM (endast fläkten)

Noctua NF-A60x25

Endast upphämtning i Högsbo, Göteborg.

Hade varit skönt att bli av med rubbet under helgen...