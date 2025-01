Säljer en Razer Book 13, superfint skick och väldigt sparsamt använd, men jag är inte en Windowsperson. Köpte den mest för att spela ett specifikt PC-spel en sommar och har sen mest blivit liggande. Uppgraderat disken till 1TB Gigabyte NVMe. (Har inte kvar 256-stickan som satt i)

Sätter utropspriset relativt lågt då Razerbook 13 har ett extremt irriterande fel i senare versioner av Windows 10 eller Windows 11, antar att det är drivar eller bios-relaterat då det inte inträffar innan man uppgradera OS:et. Den dör med svart skärm när den går ned i strömsparläge. Finns säkert någon magisk lösning men verkar vara fler som det är olösligt för på Reddit. För egen del så har jag satt att den endast går ned i hibernate/viloläge istället och det fungerar då bra. Vill bara vara extremt tydlig med detta så det är känt!

Kartong finns, men är inget jag vill skicka den i så försöker med avhämtning i första läget, hittar inte kvittot tyvärr, men finns ingen garanti kvar på den.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5660046

Specification

Processor: Intel Core i7-1165G7

RAM: 16GB

Storage: 1024GB

Graphics: Intel Iris Xe Graphics

Display: 13.4-inch 1920 x 1200 touch display

Ports: two USB-C Thunderbolt 4, one USB-A 3.2 Gen 1, one HDMI 2.0, one microSD slot

Camera: 720p IR webcam

Weight: 1.40kg

Dimensions: 295.6 x 198.5 x 15.15 mm