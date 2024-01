Fick spelkod till Avatar: Frontiers of Pandora, är dock inte intresserad av det.

För att lösa in din AMD-promokod, följ stegen nedan:

LÖS IN DIN KOD PÅ AMDRewards.com

- 1: Gå till www.amdrewards.com

- 2: Skapa ett konto och logga in

- 3: Ange din kupongkod. Följ sedan steg för steg-processen för att lösa in dina belöningar.

- 4: Kontrollera sidan MY REWARDS för att visa eller aktivera dina spelnycklar.

För att kunna aktiveras krävs en av följande, men jag kan också hjälpa att aktivera spelet på ditt konto.

• AMD Ryzen™ 9 7950X3D

• AMD Ryzen™ 9 7950X

• AMD Ryzen™ 9 7945HX3D

• AMD Ryzen™ 9 7900X3D

• AMD Ryzen™ 9 7900X

• AMD Ryzen™ 9 7900

• AMD Ryzen™ 7 7800X3D

• AMD Radeon™ RX 7900 XTX

• AMD Radeon™ RX 7900 XT

• AMD Radeon™ RX 7900 GRE

• AMD Radeon™ RX 7800 XT

• AMD Radeon™ RX 7700 XT

• AMD Radeon™ RX 7600

• Ryzen™ 9 7945HX

• AMD Ryzen™ 9 7845HX

• AMD Ryzen™ 9 7940HS

• AMD Ryzen™ 7 7840HS

• AMD Ryzen™ 7 7735HS

• AMD Radeon™ RX 7900M

• AMD Radeon™ RX 7700S

• AMD Radeon™ RX 7600S

• AMD Radeon™ RX 7600M XT

• AMD Radeon™ RX 6550M