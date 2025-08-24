Efter förra generationens återkomst på sin HEDT-plattform är det dags för AMD att släppa den uppföljande Threadripper 9000-serien. Återigen står det hiskeligt många kärnor och gott om PCI-Express 5.0-banor på menyn när testlabbet hugger in.
TL;DR – en snabb sammanfattning av Ryzen Threadripper 9980X
En imponerande förbättring ställt mot föregående generation där den nya arkitekturen Zen 5 bidrar med bitvis imponerande prestandalyft. Den flertrådade prestandan är den snabbaste vi har testat samtidigt som den enkeltrådade prestandan tar ett kliv upp och imponerar stort.
För den som vill ha ännu mer och kan tämja värmen går det utmärkt att låsa upp effektbudgeten och överklocka processorn ännu mer. Allt detta samtidigt som prislappen ligger på ungefär samma nivå som föregångaren är välkommet. Med detta ur vägen är det dock fortsatt en väldigt dyr processor och en dyr plattform.
Ryzen Threadripper 9980X är en utmärkt processor som imponerar än mer än sin föregångare
Fördelar
Utmärkt enkeltrådad prestanda
Flertrådad prestanda i toppklass
Energieffektivitet i toppklass
Hög minnesbandbredd och goda anslutningsmöjligheter...
Nackdelar
...men dock nedskalade från Threadripper Pro
Väldigt dyr
Pris vid publicering: 59 990 kronor inklusive moms.
TL;DR – en snabb sammanfattning av Ryzen Threadripper 9970X
För den som vill betala lite drygt hälften så mycket som flaggskeppet kostar finner vi mellansyskonet Threadripper 9970X. Halva priset och hälften så många kärnor är melodin för TR 9970X som trots detta absolut imponerar. Prestandalyften i flertrådade laster är inte riktigt i nivå med vad flaggskeppet mäktar med. Dock är lyften i enkeltrådade eller fåtrådade laster imponerande även här.
Threadripper 9970X bibehåller höga klockfrekvenser även när samtliga kärnor aktiveras vilket är en fröjd att se. Med alla fördelar som plattformen medför är det ett utmärkt val för den som inte behöver alla kärnor från flaggskeppet eller vill öppna plånboken fullt lika mycket.
Ryzen Threadripper 9970X är en utmärkt processor med imponerande flertrådad prestanda
Fördelar
Utmärkt enkeltrådad prestanda
Utmärkt flertrådad prestanda
Utmärkt energieffektivitet
Hög minnesbandbredd och goda anslutningsmöjligheter...
Nackdelar
...men dock nedskalade från Threadripper Pro
Dyr
Pris vid publicering: 29 990 kronor inklusive moms.