Efter förra generationens återkomst på sin HEDT-plattform är det dags för AMD att släppa den uppföljande Threadripper 9000-serien. Återigen står det hiskeligt många kärnor och gott om PCI-Express 5.0-banor på menyn när testlabbet hugger in.

TL;DR – en snabb sammanfattning av Ryzen Threadripper 9980X En imponerande förbättring ställt mot föregående generation där den nya arkitekturen Zen 5 bidrar med bitvis imponerande prestandalyft. Den flertrådade prestandan är den snabbaste vi har testat samtidigt som den enkeltrådade prestandan tar ett kliv upp och imponerar stort. För den som vill ha ännu mer och kan tämja värmen går det utmärkt att låsa upp effektbudgeten och överklocka processorn ännu mer. Allt detta samtidigt som prislappen ligger på ungefär samma nivå som föregångaren är välkommet. Med detta ur vägen är det dock fortsatt en väldigt dyr processor och en dyr plattform. Ryzen Threadripper 9980X är en utmärkt processor som imponerar än mer än sin föregångare Fördelar Utmärkt enkeltrådad prestanda

Flertrådad prestanda i toppklass

Energieffektivitet i toppklass

Hög minnesbandbredd och goda anslutningsmöjligheter... Nackdelar ...men dock nedskalade från Threadripper Pro

Väldigt dyr Pris vid publicering: 59 990 kronor inklusive moms.