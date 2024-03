Xbox Series X, Oculus Quest 2, blandade komponenter, Xbox spel m.m

Fick inte sålt allt från min förra annons och har gjort ett nytt raid i förrådet.

Hämtning sker i Frillesås. Eller Mölndal Måndagar/Torsdagar efter överenskommelse.

Kan även mötas upp i tex Kungsbacka.

Osäker kring viss prissättning, så kom med bud.

Vid frakt står köparen för detta.

Inget skickas innan pengarna finns på mitt konto.

Fractal Design Define 7 Compact Svart Solid

https://www.inet.se/produkt/6903947/fractal-design-define-7-compact-svart-solid

Ca 3 år gammal. Kvitto finns ej

Kan finnas några skavanker. Fläktar ingår ej.

Både ljuddämpad stängd topp och öppen topp medföljer.

Bilder: https://ibb.co/K9WhyqB

Kartong finns ej!

Pris 600kr

----

EK-AIO Elite 280 D-RGB

https://www.inet.se/produkt/5323588/ek-aio-elite-280-d-rgb

Köpt 2023-01-10 på Inet, kvitto finns.

Endast använd 2-3 månader. - Fick inte plats ny nya chassit.

LED-hub saknas och saknas även 2 skruv för att fästa fläkt + radiator i chassit. - Men funkar bra ändå, eftersom man pressar in fläktarna mellan chassi och radiator.

Bilder: https://ibb.co/Qv0Wktv

Kartong finns

Pris 600kr

----

Baofeng BF-888S Komradio VHF/UHF (Fria kanalerna)

Köpte på mig lite väl mycket saker för min korta Airsoft-karriär för några år sedan. Dessa blev liggandes och är aldrig använda i "strid".

Bilder: https://ibb.co/h2D4c3B

Kartong finns

Pris 200kr

----

Blackstar Aurora White tangentbord

https://www.teknikmagasinet.se/products/aurora-white-74309502-111279/

Osäker på när det köptes. Kvitto finns ej.

Köpt till dottern, men knapparna satt för högt upp. Så är endast använt någon timme.

Bilder: https://ibb.co/z2R4vGk

Pris 200kr

----

Xbox One / Xbox Series X spel

Destiny 2

Mount and Blade 2: Bannerlord

Ghost Recon Breakpoint

Star Wars Jedi: Fallen Order

Hitman 2

Surviving Mars

The Elder Scrolls Online: Gold Edition

Divinity 2: Orginal Sin Definitive Edition

Metal Gear Solid: The Phantom Pain

Rise of the Tomb Raider

Anthem

Immortals Fenyx Rising

Bilder: https://ibb.co/X7Sq85H

Pris: 75kr styck

----

Kingston Fury DDR5

https://www.inet.se/produkt/5304683/kingston-16gb-2x8gb-ddr5-4800mhz-cl38-fury-beast

Köpt 2022-12-25 på Inet, kvitto finns.

Endast använda 3-4 månader. - Bytte till RGB

Bilder: https://ibb.co/WzQyzcj

Orginalförpackning finns ej. Men de ligger i skyddsplast.

Pris: 350kr

----

Moderkort / CPU / RAM

Inköpt 2017 på Inet.

MB: B350M-Gaming 3

CPU: Ryzen 1600 + Orginalkylare.

RAM: 2x8GB Crucial 3000MHz CL15 Ballistix

Orginalförpackning finns ej. Men har ev annat emballage. Allt är monterat och liggar i antistatisk påse.

Bilder: https://ibb.co/wJsPQ4b

Pris: 400kr

----

Disney Infinte 3 figurer

En mängd olika figurer/världar m.m till Disney Infinity. Även plattformen som hör till.

Själva spelet ingår ej, detta behöver köpas separat.

Bilder: https://ibb.co/7tLN18k

Pris: 200kr

----

Skylanders figurer

En olika figurer / totems till Skylanders Trap Team. Även plattformen som hör till.

Själva spelet ingår ej, detta behöver köpas separat.

Bilder: https://ibb.co/Vx5KLhC

Pris: 100kr

----

MSI 34" Curved gamingskärm Optix MAG342CQRV

https://www.komplett.se/product/1165706?noredirect=true

Inköpt 2020-11-28

Ny större skärm införskaffades förra året, så denna har blviit ståendes.

Har varit väldigt nöjd med den och den funkar bra.

Ner packad i orginalförpackning. Medföljer strömkabel, HDMI-kabel, Stativ och manual.

Bilder: https://ibb.co/4FCfDv2

Pris: 2000kr

----

Xbox Series X 1TB

https://www.elgiganten.se/product/outlet/xbox-series-x-1-tb-svart/254310

Inköpt 2022-02-13

Fint skick, har inte blivit många timmars spelande tyvärr, därav säljer jag hellre.

Kontroll ingår. Dock glappar A-knappen ibland. (Har varit så sedan köp och har inte stört mig så mycket på det.)

Bilder: https://ibb.co/LnrmLyv

Pris 3750kr

----

Oculus Quest 2 (Meta quest 2) 128GB

https://www.elgiganten.se/product/gaming/vr-gaming/meta-quest...

Inköpt 2021-10-10 från Elgiganten.

Finns även helt ny ansiktsdyna (Osäker på vad det heter..) som ska vara bättre för allergier och är bekvämare. - Aldrig använd, men monterad.

En eller ett par pixlar är trasiga (Svårt att avgöra exakt antal). Detta syns egentligen bara vid uppstart och eventuellt mörka spel. - Syns enligt mig inte i "vanliga" spel eller när man kollar film.

I övrigt i bra skick.

Bilder: https://ibb.co/r2XGfzG

Pris: 1750kr