Komponenter till CS2 dator
Köpes Komponenter Publicerad idag 18:09
Pris: 12 345 kr
Hej!
Hej!
Grabben har fått upp ögonen för CS2 så jag tänkte hjälpa honom att pensionera ps5 och flytta över till PC världen.
Han är 10 bast och när jag var så gammal så körde jag på en brödrost med halvdana resultat i 1.6 så tänkte försöka ge honom lite bättre förutsättningar.
Söker komponenter i stil med:
Ryzen 5600
Rtx 3060 / amd 6700
Moderkort b550
Ram 16-32gb ddr4
Osv
Då har ni ett hum om vad jag söker, inga värstingdelar för flera tusen styck.
Skicka gärna ett PM med vad ni kan tänkas ha att avyttra så lovar jag snabb respons.
Har gjort affärer tidigare och självklart swishar jag innan ni eventuellt skickar.
Mvh Johan