Letar Moderkort, Processsor, Ram, Chassi, Psu....
Annonsen är verifierad via
Köpes Komponenter Publicerad idag 12:42
Pris: 12 345 kr
5
Ser gärna att man han positiva omdömen, eller kanske kan frakta via tradera eller blocket.
Cpu - Am4 gärna 3600 eller bättre
Letar lite billigare komponenter. Kommer förmodligen behöva skickas då jag inte har bil.
Ser gärna att man han positiva omdömen, eller kanske kan frakta via tradera eller blocket.
Cpu skulle behövas innan helgen då kusinen fyller år...
Cpu - Am4 gärna 3600 eller bättre
Moderkort - am4 eller intel om det är ett kit.
Ram - ddr4, 16gb eller bättre
Chassi - fönster, rgb är ett +
Psu - 550w eller bättre
Tack i förhand