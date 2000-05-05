Letar Moderkort, Processsor, Ram, Chassi, Psu....

Letar lite billigare komponenter. Kommer förmodligen behöva skickas då jag inte har bil.

Ser gärna att man han positiva omdömen, eller kanske kan frakta via tradera eller blocket.

Cpu skulle behövas innan helgen då kusinen fyller år...

Cpu - Am4 gärna 3600 eller bättre

Moderkort - am4 eller intel om det är ett kit.

Ram - ddr4, 16gb eller bättre

Chassi - fönster, rgb är ett +

Psu - 550w eller bättre

Tack i förhand