Marknad Komponenter

Letar Moderkort, Processsor, Ram, Chassi, Psu....

Annonsen är verifierad via IDkollen
Köpes Komponenter Publicerad idag 12:42
Pris:  12 345 kr
Profilbild av HamTheHammer
HamTheHammer (HamTheHammer)
Medlem sedan
Jul 2022
Foruminlägg
264
Annonser
1
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Gävleborg
Skickas & Avhämtning
5

Letar lite billigare komponenter. Kommer förmodligen behöva skickas då jag inte har bil.

Ser gärna att man han positiva omdömen, eller kanske kan frakta via tradera eller blocket.
Cpu skulle behövas innan helgen då kusinen fyller år...

Cpu - Am4 gärna 3600 eller bättre
Moderkort - am4 eller intel om det är ett kit.
Ram - ddr4, 16gb eller bättre
Chassi - fönster, rgb är ett +
Psu - 550w eller bättre

Tack i förhand

Rapportera
Kommentarer till annonsen (5)
Läs fler kommentarer