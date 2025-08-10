rtx 3070 ti (prebuilt variant)

Tänkte kolla intresset på mitt rtx 3070 ti 8gb som jag köpte av en kompis år 2024 ur hans prebuilt. ungefär samma prestanda som ett rx 9060 xt 16gb så tänkte att vi börjar budgivningen runt 2000 och ser var det tar vägen.

Tre fläktar på kortet, ingår 12 pin adapter. Från en hp omen desktop.

Jag rengör såklart grafikkortet innan det säljs.

Kommer skickas i antistat påse och säkert packeterad.

Går att hämta i skåne också!

Vid fler frågor är de bara att skriva! Mvh Valdemar hall