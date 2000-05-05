4770k itx dator, Bose hörlurar, Streamdeck XL och Mk.2

En dator bestående av följande:

Phanteks Enthoo Evolv ITX-chassi

MSI z87I itx (saknar i/o-plåt och antenner)

Intel i7 4770K

16gb ddr3 1600 Corsair Vengeance

EVGA 600w 80plus PSU

Nån lågprofilkylare.

Pris: bud och endast avhämtning

Bose Quiet Comfort SE

Använda under en USA-resa och därefter bara legat i en låda.

Pris: 1000kr

Bose Quiet Comfort 15 Limited edition

Blåa, nya öronkuddar. Lite slitet headband.

Pris: bud

Elgato Stream Deck XL

Nyskick. Köpte för att styra min CNC-fräs men använder en xbox-kontroll istället.

Pris: 1400

Elgato Stream Deck Mk.2

Nyskick. Köpte för att styra min CNC-fräs men använder en xbox-kontroll istället.

Pris: 900