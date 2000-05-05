Marknad Garderobsrensning

4770k itx dator, Bose hörlurar, Streamdeck XL och Mk.2

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Garderobsrensning Publicerad idag 14:49
Pris:  1 kr
Profilbild av rwxr
rwxr (Filip)
Medlem sedan
Jul 2001
Foruminlägg
660
Annonser
26
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Skåne, Ängelholm
Skickas & Avhämtning
3

En dator bestående av följande:

Phanteks Enthoo Evolv ITX-chassi
MSI z87I itx (saknar i/o-plåt och antenner)
Intel i7 4770K
16gb ddr3 1600 Corsair Vengeance
EVGA 600w 80plus PSU
Nån lågprofilkylare.

Pris: bud och endast avhämtning

Bose Quiet Comfort SE
Använda under en USA-resa och därefter bara legat i en låda.

Pris: 1000kr

Bose Quiet Comfort 15 Limited edition
Blåa, nya öronkuddar. Lite slitet headband.

Pris: bud

Elgato Stream Deck XL
Nyskick. Köpte för att styra min CNC-fräs men använder en xbox-kontroll istället.

Pris: 1400

Elgato Stream Deck Mk.2
Nyskick. Köpte för att styra min CNC-fräs men använder en xbox-kontroll istället.

Pris: 900

Rapportera
Kommentarer till annonsen (3)
Läs fler kommentarer