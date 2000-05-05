4770k itx dator, Bose hörlurar, Streamdeck XL och Mk.2
En dator bestående av följande:
Phanteks Enthoo Evolv ITX-chassi
MSI z87I itx (saknar i/o-plåt och antenner)
Intel i7 4770K
16gb ddr3 1600 Corsair Vengeance
EVGA 600w 80plus PSU
Nån lågprofilkylare.
Pris: bud och endast avhämtning
Bose Quiet Comfort SE
Använda under en USA-resa och därefter bara legat i en låda.
Pris: 1000kr
Bose Quiet Comfort 15 Limited edition
Blåa, nya öronkuddar. Lite slitet headband.
Pris: bud
Elgato Stream Deck XL
Nyskick. Köpte för att styra min CNC-fräs men använder en xbox-kontroll istället.
Pris: 1400
Elgato Stream Deck Mk.2
Nyskick. Köpte för att styra min CNC-fräs men använder en xbox-kontroll istället.
Pris: 900