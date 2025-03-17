/bytes Intressekoll Dell Precision 5490 VV9Y2 – Intel Core Ultra 7 165H · NVIDIA RTX 2000 Ada 8 GB · 32 GB LPDDR5x 7467 MT/s · 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD · 14″ FHD+ 500 nits · Wi-Fi 7

Har en helt ny, oanvänd Dell Precision 5490 VV9Y2. Kvitto finns ej. Osäker på hur eventuell garanti genom fungerar genom Dell Service Tag.

Tangentbordet saknar Å, se bild.

https://www.dell.com/sv-se/shop/bärbara-dell-datorer/precisio...

PM vid fler frågor, annars är det bara att google modellnamnet för mer info.

Förbehåller mig rätten att sälja till valfri köpare eller avbryta annonsen när som helst.