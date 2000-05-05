Pc Engines pfSense router
Det som medföljer är:
1000kr/bud + eventuell frakt.
- PC Engines APU3C4 - 3 LAN / AMD GX-412TC CPU / 4 GB DRAM
- Tillhörande chassi
- 32GB mSATA SSD
- Strömadapter
- pfSense installerat (nyformaterat, senaste versionen)
- Kabel för att programmera om den
Avhämtning möjligt i Stockholm, annars betalar köparen frakt.