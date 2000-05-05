Marknad Nätverksutrustning

Pc Engines pfSense router

Säljes Nätverksutrustning Publicerad igår 20:07
Utgångspris: 1 000 kr
Antal bud: 0 st
Andromeda (Jakob)
Dec 2004
478
34
5,00 / 5
Stockholm, Stockholm
Det som medföljer är:
- PC Engines APU3C4 - 3 LAN / AMD GX-412TC CPU / 4 GB DRAM
- Tillhörande chassi
- 32GB mSATA SSD
- Strömadapter
- pfSense installerat (nyformaterat, senaste versionen)
- Kabel för att programmera om den

1000kr/bud + eventuell frakt.
Avhämtning möjligt i Stockholm, annars betalar köparen frakt.

