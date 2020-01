Rykte: Nytt Star Wars: Knights of the Old Republic på gång

När nya spel i Star Wars-universument släpps är en vanlig reaktion att spelare helst skulle vilja se ett nytt spel i serien Knights of the Old Repuplic, populärt förkortat som KOTOR. Blott två delar hann släppas innan utgivaren Electronic Arts lade serien i malpåse, och 2004 års Knights of the Old Republic II – The Sith Lords var det senaste spelet som såg dagens ljus.

Den långa väntan på något nytt kan vara över då sajten Cinelinx rapporterar att två oberoende källor båda påstår att Electronic Arts arbetar på något nytt i serien. Båda källorna bekräftar att spelet är på gång, men uppgifterna går isär om huruvida det handlar om en nyversion (eng. remake) eller en uppföljare.

Uppgifter från en källa anger att det istället handlar om en nytolkning som kombinerar innehåll från båda spelen. Den nya titeln skulle i så fall väva in händelserna från båda tidigare spel i en berättelse som passar in i Disneys nuvarande Star Wars-universum, och därmed passa in i vad som i berättande kallas kanon.

Uppgifterna anger dessvärre inte när den nytolkade versionen av Knights of the Old Republic är tänkt att släppas. Cinelinx chefredaktör styrker ryktets trovärdighet med att en av de två källorna tidigare försett honom med korrekta uppgifter angående TV-serien Obi-Wan med skådespelaren Ewan McGregor i huvudrollen, där uppgifterna visade sig stämma.

Electronic Arts har exklusiva rättigheter till att publicera spel baserat på varumärket Star Wars. Företagets senaste tillskott Star Wars Jedi: Fallen Order släpptes i november 2019.

Vad ser du helst, en uppföljare, nyversion eller den föreslagna nytolkningen som beskrivs ovan? Vilken utvecklare ser du helst vid tyglarna?