Warcraft III: Reforged lanseras inatt – här är systemkraven

Efter en smärre försening och mer än ett års väntan är det dags för Warcraft III i omstöpt utförande att se dagens ljus. Spelet släpps officiellt den 28 januari, men här i Sverige dröjer tillgängligheten till efter midnatt. Lagom till detta släpper Blizzard spelets systemkrav, vilka som väntat är allt annat än höga.

Utmärkande är kvarlevor från förr, i en svunnen tid innan vissa saker var självklara. Warcraft III: Reforged har krav på de då inte lika självklara systemegenskaperna internetuppkoppling samt mus och tangentbord för inmatning. Minst lika häpnadsväckande är kraven på en datorskärm med upplösning på åtminstone 800 × 600 pixlar.

Det nygamla spelet är en sann remaster av originalet, där Blizzard justerat så lite som möjligt. Spelmekaniken är densamma som tidigare, och de stora nyheterna handlar istället om uppdaterad grafik med stöd för moderna upplösningar och förbättringar för funktioner vid onlinespelande.

Ett av de stora dragplåstren med Warcraft III: Reforged är att spelare med originalet Reign of Chaos och expansionen The Frozen Throne kan spela med Reforged-spelare. Som ett led i detta stöds även gamla spelarskapade (Custom) kartor, vilket exempelvis inkluderar gamla klassikern Defense of the Ancients (DOTA) som lade grund för den idag etablerade spelgenren Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

Minimikrav

Systemkrav Processor Intel Core i3-530 (2 × 2,93 GHz)

AMD Phenom II X4 910 (4 × 2,6 GHz) Grafikkort Nvidia Geforce GTS 450

AMD Radeon HD 5750 Primärminne 4 GB Lagringsutrymme 30 GB Upplösning 800 × 600 pixlar Operativsystem Windows 7, 8, 10 64-bit

Sett till systemkrav kan en speldator i mellanklassen med ett decennium på nacken driva spelet. På processorfronten märks en tvåkärnig modell från Intels familj med arkitekturen Westmere, alternativt en fyrkärnig AMD Phenom II. Till detta ska riggen vara utrustad med åtminstone 4 GB primärminne och ett prisvärt grafikkort från 2009–2010.

Rekommenderade systemkrav

Systemkrav Processor Intel Core i5-6400 (4 × 2,7–3,3 GHz)

AMD Ryzen 7 1700X (8 × 3,4–3,8 GHz) Grafikkort Nvidia Geforce GTX 960

AMD Radeon R9 280X Primärminne 8 GB Lagringsutrymme 30 GB Upplösning 800 × 600 pixlar Operativsystem Windows 10 64-bit

För att nå upp till rekommendationerna handlar det inte längre om några reliker, men fortfarande om äldre och samtidigt prisvärd hårdvara för sin tid. En fyrkärnig modell ur Intels Core 6000-serie "Skylake" alternativt första generationens AMD Ryzen med åtta kärnor. Detta ska paras ihop med 8 GB primärminne och två riktigt populära grafikkort från häromåret – Geforce GTX 960 eller Radeon R9 280X.

Är du taggad på Warcraft III: Reforged? Kommer du spela om kampanjen eller kasta dig direkt på Melee, eller varför inte ett gammalt skönt Custom-lir? Dela med dig i kommentarerna!

Mer om Warcraft III: Reforged: