Folding@home överträffar världens sju snabbaste superdatorer – tillsammans

I 20 års tid har projektet Folding@home låtit datoranvändare världen över låna ut sina datorer när de inte används. De inaktiva datorernas beräkningsresurser används till att vika proteiner, vilket kommit till användning för att bättre förstå allt från sjukdomar till mediciner.

I takt med att den rådande COVID-19-pandemin etablerade sig i allt större utsträckning blev det ett av målen för Folding@home-projektet. Användare som bidrar kan numera välja att tillägna egna datorresurser till att vika proteiner relaterade till coronaviruset SARS-CoV-2.

Tilltaget fungerade och enligt nya uppskattningar bidrar projektets medlemmar numera med en total beräkningskapacitet på 470 petaflops. Det är mer är dubbelt så mycket som de cirka 201 petaflops världens nuvarande snabbaste superdator Summit presterar. Det överträffar även de sammanlagda resurserna hos de sju översta superdatorerna på listan hos TOP500.org.

As promised, here is our first glimpse of the #COVID19 spike protein (aka the demogorgon) in action, courtesy of @foldingathome . More to come! pic.twitter.com/iD2crCMHcX