Folding@home mer kraftfullt än världens 500 snabbaste superdatorer

Projektet Folding@home har veckat proteiner i vetenskapens tjänst i 20 års tid, men i samband med det globala utbrottet av sjukdomen COVID-19 har stödet för projektet växt explosionsartat. På kort tid översteg utlånade resurser såväl 470 petaflops som 1 exaflops under mars månad, och nu nås ytterligare en milstolpe.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ