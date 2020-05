Pocophone F1 får uppföljaren Poco F2 den 12 maj

Med 2018 års budgettelefon Pocophone F1 fick kinesiska Xiaomi till en oväntad succé. Trots en beskedlig prislapp i budgetsegmentet bestyckades telefonen med för prisklassen potent hårdvara under huven. Inför avtäckandet av telefonen Poco X2 bestämde sig Xiaomi att knoppa av produkterna till ett eget bolag som kort och gott går under namnet Poco.

