Samsung lanserar välkrökta spelskärmar i Odyssey G7-serien

Inom TV- och spelfokuserade datorskärmar introduceras krökt skärmyta som en ny trend för några år sedan. Inom TV-apparater tog trenden inte riktigt fart, men inom datorskärmar med spelfokus är olika grader av krökt skärmyta fortfarande en pågående trend. Samsung är ett av företagen som satsar på konceptet, och med spelskärmarna i Odyssey G7-serien tar företaget krökningen till en extrem nivå.

Serien avtäcktes under CES 2020 och består av två modeller som bestyckas med 27 eller 32 tum stora VA-paneler med Samsungs QLED-teknik. Upplösningen mäter in på 2 560 × 1 440 pixlar med bildförhållandet 16:9. Ljusstyrkan ligger på 350 nits i standardutförande och kan nå maximalt 600 nits, vilket ger stöd för HDR 600-nivån. Bilduppdateringen når 240 Hz vilket kan synkroniseras via Nvidia G-Sync Compatible och Freesync Premium Pro. Responstiden mäter in på 1 millisekund.

Det är dock inte dessa egenskaper som särskiljer Odyssey G7-serien från konkurrenterna, eller Samsungs övriga utbud för den delen. Båda G7-modeller har en krökt skärmyta som når krökningsgraden 1000R, vilket innebär att om hela ytans krökning skulle göras till en cirkel skulle dess radie mäta 1 meter, vilket kan jämföras mot 1800R som annars är vanligt på skärmmarknaden.

Samsung Odyssey G7 – specifikationer

Egenskap Specifikation Skärmstorlek 27-tum

32-tum Upplösning 2 560 × 1 440 px (1440p) Bildförhållande 16:9 Paneltyp LCD VA/QLED Krökningsgrad 1000R Bilduppdatering 240 Hz Responstid 1 ms (GTG) HDR HDR 600 Ljusstyrka 350 nits (typisk)

600 nits (maximalt) Gaming Feature G-Sync Compatible

Freesync Premium Pro Anslutningar 2× Displayport 1.4, 1× HDMI 2.0, 3× USB 3.0 Type-A (1 upp, 2 ned), 3,5" ljud/mikrofon Monteringsfäste VESA 100 × 100 Färg Mattsvart

I sammanhanget innebär en lägre siffra en högre krökningsgrad, och tidigare skärmar med nivån 1800R har alltså en "mindre" krökning. Skärmarnas anslutningar innefattar två Displayport 1.4, vilka också är de anslutningar som krävs för Nvidia G-Sync och Freesync Premium Pro. Vidare finns här en HDMI 2.0 samt tre USB 3.0 Type-A.

Skärmarna kan monteras på fästen som stöder formatet VESA 100 × 100 och själva skärmkonstruktionen kommer i en mattsvart färg. Samsung meddelar att Odyssey G7-serien lanseras globalt under juni månad år 2020. Odyssey G7 med 27-tumspanel listas för 7 000 kronor i Samsungs svenska webbutik, medan 32-tumsmodellen tar steget upp till 8 000 kronor.

Krökt, böjd, välvd – kärt barn har många namn. Tilltalas du av krökta skärmar eller ser du det som den ersättande trenden till 3D-stöd?